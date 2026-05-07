Ateliers, visites et animations au 6B Le 6B Saint-Denis

Et si, le temps d’une nuit, l’amour devenait un espace de ré imagination ? Le 6b vous invite à une Nuit Blanche pensée avec les habitant·es, les associations et les artistes de Saint-Denis. Au cœur du projet, un banquet partagé prend vie : chacun·e est invité·e à apporter un plat et à prendre place autour d’une grande table, véritable scénographie vivante. A partir de 16h, le public pourra participer à des ateliers, à une fresque participative, visiter l’exposition *Aller* toucher de l’herbe, et se plonger dans les installations et performances conçues comme des espaces accessibles à toutes et tous. Au fil de la soirée, fanfare, performances, cabaret, projection en direct et musique rythment les rencontres et les échanges. Une nuit pour se retrouver, créer ensemble et faire l’expérience d’un corps collectif en mouvement.

Le 6b propose une Nuit Blanche participative où habitants, artistes et associations se rassemblent autour d’un banquet, d’ateliers et de performances pour réimaginer collectivement l’amour le temps d’une nuit.

Le samedi 06 juin 2026

de 16h00 à 22h00

gratuit

Entrée libre et gratuite – Jauge : 350 personnes maximum – Il y aura un lien d’inscription pour un atelier cuisine animé par le Parti Poétique de 17h00 à 18h30.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T19:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T16:00:00+02:00_2026-06-06T22:00:00+02:00

Le 6B 6-10 Quai de Seine 93200 Saint-Denis



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