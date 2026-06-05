Ateliers Voyage autour du lin Cléguérec
Ateliers Voyage autour du lin Cléguérec samedi 8 août 2026.
Cléguérec
Ateliers Voyage autour du lin
Chapelle de la Trinité Cléguérec Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Marie-Gilles Le Bars et Thibaut Thierry
Dans le prolongement de l’exposition Pluie de lin , deux ateliers sont proposés par Marie-Gilles Le Bars, artiste plasticienne et Thibaut Thierry, artisan papetier. Le samedi 8 août sera consacré à la fabrication de papier en fibre de lin et le dimanche 9 août à la réalisation d’aquarelles sur le papier fabriqué. .
Chapelle de la Trinité Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 7 56 80 77 10
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English :
L’événement Ateliers Voyage autour du lin Cléguérec a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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