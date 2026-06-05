Cléguérec

Ateliers Voyage autour du lin

Chapelle de la Trinité Cléguérec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Marie-Gilles Le Bars et Thibaut Thierry

Dans le prolongement de l’exposition Pluie de lin , deux ateliers sont proposés par Marie-Gilles Le Bars, artiste plasticienne et Thibaut Thierry, artisan papetier. Le samedi 8 août sera consacré à la fabrication de papier en fibre de lin et le dimanche 9 août à la réalisation d’aquarelles sur le papier fabriqué. .

Chapelle de la Trinité Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 7 56 80 77 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ateliers Voyage autour du lin Cléguérec a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté