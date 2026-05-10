Au choeur de la nuit Conservatoire municipal Hector Berlioz PARIS

Un concert dans un lieu exceptionnel

Lieu d’art et de transmission, le Conservatoire Hector Berlioz

affirme, au cœur du 10e arrondissement, une présence culturelle

exigeante, ouverte et profondément enracinée dans son territoire.

Depuis 1981, il déploie son activité dans un lieu remarquable : l’Hôtel Gouthière,

édifié en 1780, dont la façade sur cour et plusieurs pièces classées

témoignent d’un patrimoine architectural d’exception. Ce cadre

exceptionnel, chargé d’histoire, se transforme en scène de spectacle de mai à juin. Une programmation éclectique vous est proposée avec des concerts et des pièces de théâtre, sous le ciel estival.

Des voix au cœur de la nuit

Le conservatoire Hector Berlioz oriente cette année sa programmation culturelle autour de Berlioz et la nature.

La cheffe de chœur Gaëlle Caro est allée à la recherche d’ouvrages polyphoniques pouvant relier ces deux thématiques. Hector Berlioz ayant écrit les nuits d’été, ce concert se concentre sur la nuit et rassemble notamment des auteurs contemporains du compositeur.

L’atmosphère nocturne sera ainsi évoqué à travers le songe, le rêve, la berceuse ou bien encore la prière du matin. Un voyage immersif au cœur de la nuit, de l’endormissement au réveil…

Distribution :

Sur le large perron du conservatoire transformé en scène, se succèderont les élèves de filière voix, le chœur de Faidoli et un trio de l’association Mélodix avec du hautbois, de la clarinette et du violoncelle.

Direction artistique : Gaëlle CARO

Au piano : Sonia Michel et Kanako Ono

Programme :

Rondeau des songes J. Phillipe Rameau

Hymne à la nuit J. Philippe Rameau

Nocturnes de A. Mozart

Barcarolles des Contes d’Hoffmann J. Offenbach

Wiegenlied J. Brahms

La nuit de H. Berlioz

Nuit d’étoiles C. Debussy

Après un rêve G. Fauré

Elle est venue la nuit E. Daniel

Prière du matin H. Berlioz

Messe Brève L. Delibes

Un concert consacré à des ouvrages polyphoniques traitant de la nuit !

Le vendredi 29 mai 2026

de 20h00 à 21h00

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Merci de vous présenter 15 minutes avant le début du concert.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-29T23:00:00+02:00

fin : 2026-05-30T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-29T20:00:00+02:00_2026-05-29T21:00:00+02:00

Conservatoire municipal Hector Berlioz 6 Rue Pierre Bullet 75010 PARIS



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