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Au coeur des archives photographiques, Archives départementales de Maine-et-Loire, Angers

mardi 13 octobre 2026 · Archives départementales de Maine-et-Loire · Angers

Au coeur des archives photographiques, Archives départementales de Maine-et-Loire, Angers

Informations pratiques

Début
mardi 13 octobre 2026
Fin
mardi 13 octobre 2026
Lieu
Archives départementales de Maine-et-Loire
Adresse
106, rue de Frémur 49000 Angers
Ville
49000 Angers
Département
Maine-et-Loire
Tarif
limité à 20 personnes par séance

Au coeur des archives photographiques Mardi 13 octobre, 19h00 Archives départementales de Maine-et-Loire Maine-et-Loire

limité à 20 personnes par séance

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-13T19:00:00+02:00 – 2026-10-13T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-13T19:00:00+02:00 – 2026-10-13T20:00:00+02:00

Déambulation théâtralisée par deux comédiens à travers les archives photographiques et les coulisses des Archives départementales de Maine-et-Loire

Archives départementales de Maine-et-Loire 106, rue de Frémur 49000 Angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Déambulation théâtralisée par deux comédiens à travers les archives photographiques et les coulisses des Archives départementales de Maine-et-Loire

© Archives départementales de Maine-et-Loire, 11 Fi 1742

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