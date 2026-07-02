Au coeur des archives photographiques, Archives départementales de Maine-et-Loire, Angers

Informations pratiques

Au coeur des archives photographiques Mercredi 18 novembre, 15h00 Archives départementales de Maine-et-Loire Maine-et-Loire

limité à 20 personnes par séance

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-18T15:00:00+01:00 – 2026-11-18T16:00:00+01:00

Fin : 2026-11-18T15:00:00+01:00 – 2026-11-18T16:00:00+01:00

Déambulation théâtralisée par deux comédiens à travers les archives photographiques et les coulisses des Archives départementales de Maine-et-Loire

Archives départementales de Maine-et-Loire 106, rue de Frémur 49000 Angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Déambulation théâtralisée par deux comédiens à travers les archives photographiques et les coulisses des Archives départementales de Maine-et-Loire

© Archives départementales de Maine-et-Loire, 11 Fi 1742