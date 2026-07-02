Au coeur des archives photographiques, Archives départementales de Maine-et-Loire, Angers
mercredi 18 novembre 2026 · Archives départementales de Maine-et-Loire · Angers
Informations pratiques
Au coeur des archives photographiques Mercredi 18 novembre, 19h00 Archives départementales de Maine-et-Loire Maine-et-Loire
limité à 20 personnes par séance
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-18T19:00:00+01:00 – 2026-11-18T20:00:00+01:00
Fin : 2026-11-18T19:00:00+01:00 – 2026-11-18T20:00:00+01:00
Déambulation théâtralisée par deux comédiens à travers les archives photographiques et les coulisses des Archives départementales de Maine-et-Loire
Archives départementales de Maine-et-Loire 106, rue de Frémur 49000 Angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Déambulation théâtralisée par deux comédiens à travers les archives photographiques et les coulisses des Archives départementales de Maine-et-Loire
© Archives départementales de Maine-et-Loire, 11 Fi 1742
À voir aussi à Angers (Maine-et-Loire)
- Balade photographique Spécial noir et blanc à Béhuard Parking obligatoire Angers 2 juillet 2026
- Bonus Food’Angers Voyage en Inde Angers 2 juillet 2026
- Apéritif au coucher du soleil à l’Ancien couvent de la Baumette Place Albert Cheux Angers 3 juillet 2026
- Concert-Dessiné Etienne Davodeau et Titi Robin Angers 3 juillet 2026
- Exposition HeROIc au Château d’Angers Du merveilleux médiéval à la Fantasy Angers 4 juillet 2026