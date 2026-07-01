Au coeur des archives photographiques, Archives départementales de Maine-et-Loire, Angers
mercredi 9 décembre 2026 · Archives départementales de Maine-et-Loire · Angers
Informations pratiques
Au coeur des archives photographiques Mercredi 9 décembre, 19h00 Archives départementales de Maine-et-Loire Maine-et-Loire
limité à 20 personnes par séance
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-09T19:00:00+01:00 – 2026-12-09T20:00:00+01:00
Fin : 2026-12-09T19:00:00+01:00 – 2026-12-09T20:00:00+01:00
Déambulation théâtralisée par deux comédiens à travers les archives photographiques et les coulisses des Archives départementales de Maine-et-Loire
Archives départementales de Maine-et-Loire 106, rue de Frémur 49000 Angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Déambulation théâtralisée par deux comédiens à travers les archives photographiques et les coulisses des Archives départementales de Maine-et-Loire
© Archives départementales de Maine-et-Loire, 11 Fi 1742
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