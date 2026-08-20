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Au coeur d’une restauration, Ciné L’Arlequin, Belley

dimanche 20 septembre 2026 · Ciné L'Arlequin · Belley

Au coeur d’une restauration, Ciné L’Arlequin, Belley

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Ciné L'Arlequin
Adresse
Rue Ilot Baudin, 01300 Belley, France
Ville
01300 Belley
Département
Ain
Tarif
5,50€ sur présentation de la carte Art et essai

Au coeur d’une restauration Dimanche 20 septembre, 17h00 Ciné L’Arlequin Ain

5,50€ sur présentation de la carte Art et essai

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Thierry et Lana Jourdan ont suivi la restauration de la cathédrale St Véran de Cavaillon. À travers les gestes des artisans ce film documentaire dévoile la renaissance d’un édifice emblématique et la mémoire des savoir-faire qu’il porte.

Ciné L’Arlequin Rue Ilot Baudin, 01300 Belley, France Belley 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0479815003 https://www.cine-arlequin.com
Thierry et Lana Jourdan ont suivi la restauration de la cathédrale St Véran de Cavaillon. À travers les gestes des artisans ce film documentaire dévoile la renaissance d’un édifice emblématique et la…

©Thierry Jourdan

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