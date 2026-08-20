Au coeur d’une restauration, Ciné L’Arlequin, Belley

Informations pratiques

Au coeur d’une restauration Dimanche 20 septembre, 17h00 Ciné L’Arlequin Ain

5,50€ sur présentation de la carte Art et essai

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Thierry et Lana Jourdan ont suivi la restauration de la cathédrale St Véran de Cavaillon. À travers les gestes des artisans ce film documentaire dévoile la renaissance d’un édifice emblématique et la mémoire des savoir-faire qu’il porte.

Ciné L’Arlequin Rue Ilot Baudin, 01300 Belley, France Belley 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0479815003 https://www.cine-arlequin.com

Thierry et Lana Jourdan ont suivi la restauration de la cathédrale St Véran de Cavaillon. À travers les gestes des artisans ce film documentaire dévoile la renaissance d’un édifice emblématique et la…

©Thierry Jourdan