Au crépuscule de l’Ancien Régime Le cardinal de Rohan et l’affaire du collier Strasbourg

Informations pratiques

Strasbourg

Au crépuscule de l’Ancien Régime Le cardinal de Rohan et l’affaire du collier

2 place du Château Strasbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-20 10:00:00

fin : 2026-12-31 13:00:00

Date(s) :

2026-11-20 2026-12-26 2027-01-02

Le Musée des Arts décoratifs de Strasbourg et le Musée des Archives nationales à Paris se sont associés pour produire la première exposition consacrée à l’affaire du collier qui a défrayé la chronique sous le règne de Louis XVI et Marie-Antoinette, et qui s’est prolongée sous la Révolution.

Lorsqu’elle éclate le 15 août 1785, l’affaire du collier de la reine recèle tous les ingrédients du parfait scandale l’arrestation fracassante du cardinal de Rohan à la cour de Versailles, le nom de la reine Marie-Antoinette mêlé à une sombre supercherie, la disparition d’un chef-d’œuvre de joaillerie au prix extravagant et une liste sensationnelle d’intrigants impliqués.

Pour la première fois une exposition lui est consacrée, revenant aux sources de l’affaire judiciaire, dont le déroulement et les conséquences s’étendent sur la décennie 1783-1793. Au-delà de l’écorce romanesque d’un épisode aussi rocambolesque que sulfureux, elle invite à une analyse du scandale et de ses représentations, comme manifestation des bouleversements politiques et sociaux à l’œuvre dans la France de Louis XVI, à la veille de la Révolution.

En complément de l’exposition et jusqu’au 21 juin 2027, un parcours dédié à la vie, à la carrière et aux collections du cardinal de Rohan est installé dans les grands appartements du Palais Rohan. Ce circuit est l’occasion de déployer ses collections prestigieuses dans les lieux où vécut le prince-évêque, rendant compte des fonctions, du mode de vie et des fastes du haut clergé à la fin de l’Ancien Régime. Les arts décoratifs, mis au service d’une carrière politique et témoignage de prestige social, y sont mis à l’honneur, en s’appuyant largement sur les collections strasbourgeoises (céramiques, textiles, joailleries, livres et estampes) enrichies de prêts exceptionnels. Invitation à un voyage dans le temps à la rencontre du célèbre prélat, ce contrepoint propose de nuancer le portrait à charge d’un cardinal dupé et crédule dont l’image est restée pour la postérité indéfectiblement liée à celle du collier. .

2 place du Château Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est +33 3 68 98 50 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Au crépuscule de l’Ancien Régime Le cardinal de Rohan et l’affaire du collier Strasbourg a été mis à jour le 2026-07-07 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg