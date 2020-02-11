Au-delà de toute mesure Comédie CDN de Reims Reims
jeudi 11 février 2027 · Comédie CDN de Reims · Reims
Informations pratiques
Reims
Au-delà de toute mesure
Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne
Tarif : 6 – 6 – 26 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-11 20:00:00
fin : 2027-02-12 21:30:00
Date(s) :
2027-02-11 2027-02-12
Tout public
Au-delà de toute mesure
Texte, mise en scène et jeu Elsa Agnès
Créé à la Comédie en 2025, Au-delà de toute mesure met en scène trois personnages face aux œuvres de la Renaissance italienne, auprès desquelles se réveillent leurs pulsions endormies et leurs imaginaires affamés.
Dans un musée imaginaire de Venise menacé par la montée des eaux, les gardiens Marie et Giovanni dédient leurs temps de pause à la dégustation de sandwichs au thon, bercés par les silences qui occupent l’endroit. Un jour, ils font tous deux la rencontre de Violaine, venue passer quelque temps en Italie. En sept jours, le trio apprend à faire connaissance, la parole se libère et les passions s’expient aux côtés des tableaux exposés, parmi lesquels la Vierge à l’enfant de Bellini ou la Madeleine repentante du Caravage. Entre humour, lyrisme et trivialité du langage, Elsa Agnès s’inspire de ses nombreux séjours dans des musées d’Europe pour construire un huis-clos où trois solitudes trouvent à qui parler, réfugiées entre petites et grandes histoires.
Parole de l’autrice, metteuse en scène et comédienne
Les situations sont faites de silences, de surgissement de pensée. Il s’agit de leur donner corps et densité. Le rythme, les silences, la langue, sont centraux dans mon travail d’écriture. La parole est singulière à chaque personnage, elle se meut pour des raisons différentes.
Elsa Agnès
Dates
Jeudi 11 février 20h
Vendredi 12 février 20h
Lieu Comédie (Petite salle), Chaussée Bocquaine, Esplanade Malraux, Reims
Public Tout public dès 14 ans
Durée 1h30 .
Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Au-delà de toute mesure
L’événement Au-delà de toute mesure Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne
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