Au-delà des entraves : Exposition Galerie ASIEMUT Paris

Rendez-vous le 04 juin à 19h pour le vernissage de l’exposition de peintures de Mina Safari, à la Galerie ASIEMUT! L’exposition sera visible jusqu’au 23 juillet 2026. Elle rassemble une série de peintures acryliques représentant des figures, réalistes ou fantasmées, de femmes afghanes.

Rendez-vous le 04 juin à 19h pour le vernissage de l’exposition de peintures de Mina Safari, à la Galerie ASIEMUT! L’exposition sera visible jusqu’au 23 juillet 2026.

Du jeudi 04 juin 2026 au jeudi 23 juillet 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-04T22:00:00+02:00

fin : 2026-07-23T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-04T10:00:00+02:00_2026-06-04T18:00:00+02:00;2026-06-05T10:00:00+02:00_2026-06-05T18:00:00+02:00;2026-06-08T10:00:00+02:00_2026-06-08T18:00:00+02:00;2026-06-09T10:00:00+02:00_2026-06-09T18:00:00+02:00;2026-06-10T10:00:00+02:00_2026-06-10T18:00:00+02:00;2026-06-11T10:00:00+02:00_2026-06-11T18:00:00+02:00;2026-06-12T10:00:00+02:00_2026-06-12T18:00:00+02:00;2026-06-15T10:00:00+02:00_2026-06-15T18:00:00+02:00;2026-06-16T10:00:00+02:00_2026-06-16T18:00:00+02:00;2026-06-17T10:00:00+02:00_2026-06-17T18:00:00+02:00;2026-06-18T10:00:00+02:00_2026-06-18T18:00:00+02:00;2026-06-19T10:00:00+02:00_2026-06-19T18:00:00+02:00;2026-06-22T10:00:00+02:00_2026-06-22T18:00:00+02:00;2026-06-23T10:00:00+02:00_2026-06-23T18:00:00+02:00;2026-06-24T10:00:00+02:00_2026-06-24T18:00:00+02:00;2026-06-25T10:00:00+02:00_2026-06-25T18:00:00+02:00;2026-06-26T10:00:00+02:00_2026-06-26T18:00:00+02:00;2026-06-29T10:00:00+02:00_2026-06-29T18:00:00+02:00;2026-06-30T10:00:00+02:00_2026-06-30T18:00:00+02:00;2026-07-01T10:00:00+02:00_2026-07-01T18:00:00+02:00;2026-07-02T10:00:00+02:00_2026-07-02T18:00:00+02:00;2026-07-03T10:00:00+02:00_2026-07-03T18:00:00+02:00;2026-07-06T10:00:00+02:00_2026-07-06T18:00:00+02:00;2026-07-07T10:00:00+02:00_2026-07-07T18:00:00+02:00;2026-07-08T10:00:00+02:00_2026-07-08T18:00:00+02:00;2026-07-09T10:00:00+02:00_2026-07-09T18:00:00+02:00;2026-07-10T10:00:00+02:00_2026-07-10T18:00:00+02:00;2026-07-13T10:00:00+02:00_2026-07-13T18:00:00+02:00;2026-07-14T10:00:00+02:00_2026-07-14T18:00:00+02:00;2026-07-15T10:00:00+02:00_2026-07-15T18:00:00+02:00;2026-07-16T10:00:00+02:00_2026-07-16T18:00:00+02:00;2026-07-17T10:00:00+02:00_2026-07-17T18:00:00+02:00;2026-07-20T10:00:00+02:00_2026-07-20T18:00:00+02:00;2026-07-21T10:00:00+02:00_2026-07-21T18:00:00+02:00;2026-07-22T10:00:00+02:00_2026-07-22T18:00:00+02:00;2026-07-23T10:00:00+02:00_2026-07-23T18:00:00+02:00

Galerie ASIEMUT 10 rue du Buisson Saint-Louis 75010 Paris

lola.corazza@aslc-paris.org



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