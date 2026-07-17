Au-delà des étoiles, Le Temps des Cerises, Issy-les-Moulineaux

Informations pratiques

Au-delà des étoiles Samedi 30 janvier 2027, 15h45 Le Temps des Cerises Hauts-de-Seine

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-30T15:45:00+01:00 – 2027-01-30T16:45:00+01:00

Fin : 2027-01-30T15:45:00+01:00 – 2027-01-30T16:45:00+01:00

AU-DELÀ DES ÉTOILES

Le seul espoir de survie de l’espèce humaine est de coloniser une autre planète. Mais nous n’avons les ressources que pour fabriquer un seul vaisseau, vers une lointaine planète colonisable : impossible de faire monter plus de 200 personnes à bord, et le voyage va durer 500 ans.

Et c’est vous qui allez décider de l’organisation de ce voyage ! Arriverez-vous à vous mettre d’accord ?

À partir de 8 ans (enfant accompagné). Durée : env. 1h.

Samedi 30 janvier à 15h45

*En lien avec la programmation du centre social Hubert Reeves

Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 84 00 https://www.clavim.asso.fr/le-temps-des-cerises https://www.facebook.com/letempsdescerisesissy;https://twitter.com/tdcissy;https://www.instagram.com/le_temps_des_cerises_issy/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.clavim.asso.fr/reservation-le-temps-des-cerises »}] Implanté dans l’éco-quartier du Fort d’Issy et installé dans d’anciennes casemates, le Temps des Cerises est un établissement de proximité de la Ville d’Issy-les-Moulineaux géré par l’association CLAVIM. Il s’agit d’un équipement d’animations pluridisciplinaires, de découvertes culturelles, d’expérimentations ludiques, numériques et scientifiques, de rencontres et d’échanges pour tous les publics.

En rejoignant le réseau des Micro-Folies coordonné par La Villette sous l’impulsion du Ministère de la Culture, le Temps des Cerises accueille depuis septembre 2019 le Musée numérique réunissant aujourd’hui plus de 6 000 œuvres d’institutions et musées nationaux ainsi qu’un Minilab.

Horaires d’ouverture (sauf jours fériés)

Du mardi au vendredi de 14h à 19h

Samedi de 10h à 19h et dimanche de 14h à 19h

Fermeture de la Médiathèque le jeudi. Bus 323 arrêt rue du Fort ; TUVIM arrêt Général Guichard ; Bus 169 arrêt Émile Duployé ; Transilien N arrêt gare de Clamart.

Avec l’association Traces, découvrir, expérimenter, apprendre, s’amuser, tel est le programme de ces samedis consacrés à la science !

©Traces