Au Festival quartier en culture Place Alice Guy Paris

Programme

12h à 14h00 : Vente de repas, boissons…

De 15h00 à 18h00 : Démarrage des activités

Ateliers créatifs et manuels, kamishibai, animation bulle de savons, spectacle de danse de l’association Personimages et Môm Didot et théâtre avec les centres sociaux Didot et Maurice Noguès, vente de repas et de boissons…

Expositions de l’association Personimages , du centre socioculturel Noguès et Carnets du passage à la Mpaa du samedi 13 juin au dimanche 28 juin.

Vernissage le samedi 13 juin 2025 à 15h00.

Avec les associations : Môm Didot, Mains Agiles, Bibliothèque Aimé Césaire, Cie Fil de Soie, Mpaa, Centre socioculturel Maurice Noguès, Centre social et culturel Didot, Carnets du passage, Personimages…

*Appel à participation : Vous pratiquez une activité artistique. Venez nous la faire découvrir le jour du festival (contact par mail : direction.centresocialdidot@orange.fr)

**Vous pouvez réserver votre repas à cette adresse.

Animations artistiques et manuelles, expositions pour toutes et tous… restauration…

Le samedi 13 juin 2026

de 12h00 à 18h00

payant

La vente des repas, gâteaux, crêpes ou boissons permettra d’autofinancer une sortie ou un séjour pour les familles et les jeunes.

Les animations sont gratuites.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T15:00:00+02:00

fin : 2026-06-13T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T12:00:00+02:00_2026-06-13T18:00:00+02:00

Place Alice Guy 100, rue Didot 75014 Expositions à l’intérieur de la Mpaa du samedi 13 juin au dimanche 28 juin 2026Paris

+33145414668 direction.centresocialdidot@orange.fr https://www.facebook.com/centredidot/ https://www.facebook.com/centredidot/



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