Au fil des rues, Office de Tourisme du Pays de Chinon, Chinon

Informations pratiques

Au fil des rues 19 et 20 septembre Office de Tourisme du Pays de Chinon Indre-et-Loire

Durée 1h30 / Départ de l’Office de Tourisme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Parcourez les rues du cœur historique avec des guides-conférenciers passionnés à la découverte de la petite et la grande histoire que racontent les maisons et les monuments, ainsi que les statues et les venelles, sans oublier les places et les commerces qui font le charme de la ville de Chinon. Exceptionnellement, poussez la porte des demeures historiques de la ville, pour découvrir les secrets des cours privées cachées derrière les murs.

Office de Tourisme du Pays de Chinon 1 rue Rabelais 37500 Chinon Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 93 17 85 http://www.azay-chinon-valdeloire.com [{« type »: « link », « value »: « http://ville-chinon.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://azay-chinon-valdeloire.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 47 93 17 85 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@azay-chinon-valdeloire.com »}] Point d’information pour les visites dans tout le pays de Chinon.

Parcourez les rues du cœur historique avec des guides-conférenciers passionnés.

©Ville de Chinon