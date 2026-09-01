Informations pratiques

Chinon

Corrida de Chinon

Rue de la Digue Saint-Jacques Chinon Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-11 20:30:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Le Service des Sports de la Ville, en partenariat avec le Club athlétique du Chinonais et l’association CLAAC, organise une corrida de 7 km. Le départ est prévu à l’Espace Rabelais. À partir de 18h retrait des dossards à l’Espace Rabelais. Animation musicale. 19h30 course des familles…

Le Service des Sports de la Ville, en partenariat avec le Club athlétique du Chinonais et l’association CLAAC, organise une corrida de 7 km. Le départ est prévu à l’Espace Rabelais. Horaires et animations À partir de 18h retrait des dossards à l’Espace Rabelais. Animation musicale. 19h30 course des familles, ouverte à toutes et tous enfants, adultes. Particpation 1 € par personne (maximum 4 par famille) sur 980 m. Participation au profit de l’association CASK. 20h30 corrida de 7km ouverte à partir de 16 ans (cadets à masters). 22h00 podium résultat récompenses. Pour cette 20e édition, des récompences d’une valeur de 4300 € sont à gagner ! .

Rue de la Digue Saint-Jacques Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 46 72 nfarina@ville-chinon.com

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English :

The town’s Sports Department, in partnership with the Club athlétique du Chinonais and the CLAAC association, is organizing a 7 km corrida. Start at Espace Rabelais. From 6pm: bib collection at Espace Rabelais. Musical entertainment. 7.30pm: family race…

L’événement Corrida de Chinon Chinon a été mis à jour le 2026-09-01 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme