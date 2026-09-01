Informations pratiques

Chinon

Journée Européenne du Patrimoine

Chinon Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Le service Patrimoine de Chinon vous propose de nombreuses visites guidées thématisées samedi 19 et dimanche 20 septembre. Retrouvez le programme complet sur le site de l’Office de Tourisme de Chinon.

Les inscriptions aux différentes visites se font auprès de l’Office de Tourisme de Chinon.

Le service Patrimoine de Chinon vous propose de nombreuses visites guidées thématisées samedi 19 et dimanche 20 septembre. Retrouvez le programme complet sur le site de l’Office de Tourisme de Chinon.

Les inscriptions aux différentes visites se font auprès de l’Office de Tourisme de Chinon. .

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 17 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Chinon Heritage Department is offering a variety of themed guided tours on Saturday, September 19, and Sunday, September 20. Find the complete program on the Chinon Tourist Office website.

Registration for the various tours is available through the Chinon Tourist Office.

L’événement Journée Européenne du Patrimoine Chinon a été mis à jour le 2026-09-01 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme