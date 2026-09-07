Entre Histoire et histoires, Quai Danton, Chinon

Informations pratiques

Entre Histoire et histoires 19 et 20 septembre Quai Danton Indre-et-Loire

Renseignements : Service patrimoine – 02 47 93 53 26

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T06:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:58:00+02:00

Fin : 2026-09-20T06:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:58:00+02:00

À Chinon, il y a des marqueurs incontournables comme la Forteresse royale, le centre-ville médiéval, le passage de Jeanne d’Arc, l’héritage de Rabelais, le vin… La ville compte de nombreuses autres facettes plus insolites, des faits historiques méconnus et des anecdotes étonnantes ou croustillantes qui confèrent à Chinon ce « je ne sais quoi » de réjouissant, d’unique et d’attachant.

Quai Danton Quai Danton, 37500 Chinon Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire http://ville-chinon.com

À Chinon, il y a des marqueurs incontournables comme la Forteresse royale, le centre-ville médiéval, le passage de Jeanne d’Arc, l’héritage de Rabelais, le vin…

©Ville de Chinon