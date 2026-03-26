Au grand air Carrières de Bibémus Aix-en-Provence
Au grand air Carrières de Bibémus Aix-en-Provence samedi 23 mai 2026.
Au grand air
Samedi 23 mai 2026 de 14h30 à 17h.
Puis de 17h00 à 19h00. Carrières de Bibémus 3090 Chemin De Bibémus Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:30:00
fin : 2026-05-23 17:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Au Grand Air propose à des jeunes artistes venant d’horizons musicaux divers (musique classique, jazz, musiques traditionnelles de la Méditerranéeetc.) de réaliser un parcours de promenade dans les Carrières de Bibémus.
Le parcours est ponctué de créations musicales au cœur du site naturel exceptionnel des carrières de Bibémus.
La musique est composée sur mesure par les artistes, en dialogue avec l’environnement et l’histoire du site. Ils deviennent ainsi des guides atypiques de cette déambulation musicale en proposant une expérience sensible des carrières de Bibémus, chères à Paul Cezanne.
Création mentorée par Violaine Fournier, chanteuse et comédienne avec la danseuse et chorégraphe Ana Eulate.
Ce programme développé avec Passerelles, le département d’action culturelle du Festival d’Aix, s’inscrit dans le programme de formation de l’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée.
Une programmation du Festival d’Aix-en-Provence .
Carrières de Bibémus 3090 Chemin De Bibémus Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Au Grand Air invites young artists from a variety of musical backgrounds (classical music, jazz, traditional Mediterranean music, etc.) to create a walking tour of the Carrières de Bibémus.
L’événement Au grand air Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-24 par Mairie d’Aix-en-Provence
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