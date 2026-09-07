Au Mémorial, on ravive la Mémoire de la Grande Guerre, Mémorial des batailles de la Marne, Dormans

Informations pratiques

Au Mémorial, on ravive la Mémoire de la Grande Guerre 19 et 20 septembre Mémorial des batailles de la Marne Marne

Inscriptions souhaitées par mail sur notre site

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

La visite mettra l’accent sur les récentes réalisations permettant de mettre en valeur différents soldats de la Grande Guerre : les soldats identifiés qui reposent à l’ossuaire, les soldats de familles dormanistes, les soldats dont les noms sont inscrits dans la crypte et les as de l’aviation tombés autour de Dormans.

Rendez-vous sur le parvis en haut du très grand escalier.

Mémorial des batailles de la Marne Avenue des victoires, 51700 Dormans Dormans 51700 Marne Grand Est https://memorialdormans14-18.com/ http://www.dormans.fr/histoire/le-memorial-des-batailles-de-la-marne/ Le Mémorial fut créé en mémoire de la 1ère et de la 2e bataille de la Marne (septembre 1914 et juillet 1918). C’est entre 1921 et 1931 qu’il a été bâti, grâce à un comité dirigé par la duchesse d’Estissac (Comtesse de La Rochefoucauld), le Cardinal Luçon, archevêque de Reims, Monseigneur Tissier évêque de Châlons et le Maréchal Foch. C’est celui-ci qui a choisi cet endroit surplombant la vallée de la Marne et la ville de Dormans : « Il représentera le point synthétique des deux batailles de la Marne ».

Le mémorial des batailles de la Marne présente un intérêt architectural par sa mise en œuvre, son décor sculpté, ses vitraux et son mobilier, car il a été fait appel à des artistes renommés au début du XXe siècle.

La visite mettra l’accent sur les récentes réalisations permettant de mettre en valeur différents soldats de la Grande Guerre : les soldats identifiés qui reposent à l’ossuaire, les soldats de les la…

©Christine Galopeau de Almeida, Paul Cheval, Roberto Lunardo