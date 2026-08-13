DORMANIA Marché Médiéval et Artisanal avenue des Victoires Dormans

Informations pratiques

Dormans

DORMANIA Marché Médiéval et Artisanal

avenue des Victoires Parc du Château de Dormans Dormans Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-26

Tout public

Venez découvrir la 5ème édition du Marché Médiéval et Artisanal de Dormans organisé par l’association Les Potes aux Feux, les samedi 26 et dimanche 27 septembre 2026 dans le parc du Château de Dormans.

Au programme: plus de 50 artisans, troupes historiques, spectacles de feu, concert et feux d’artifices, concours cosplay…

Buvette et restauration sur place.

Entrée libre. .

avenue des Victoires Parc du Château de Dormans Dormans 51700 Marne Grand Est +33 6 27 70 33 10

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English : DORMANIA Marché Médiéval et Artisanal

L’événement DORMANIA Marché Médiéval et Artisanal Dormans a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne