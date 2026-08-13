DORMANIA Marché Médiéval et Artisanal avenue des Victoires Dormans
samedi 26 septembre 2026 · avenue des Victoires · Dormans
Informations pratiques
Dormans
DORMANIA Marché Médiéval et Artisanal
avenue des Victoires Parc du Château de Dormans Dormans Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-26
Tout public
Venez découvrir la 5ème édition du Marché Médiéval et Artisanal de Dormans organisé par l’association Les Potes aux Feux, les samedi 26 et dimanche 27 septembre 2026 dans le parc du Château de Dormans.
Au programme: plus de 50 artisans, troupes historiques, spectacles de feu, concert et feux d’artifices, concours cosplay…
Buvette et restauration sur place.
Entrée libre. .
avenue des Victoires Parc du Château de Dormans Dormans 51700 Marne Grand Est +33 6 27 70 33 10
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English : DORMANIA Marché Médiéval et Artisanal
L’événement DORMANIA Marché Médiéval et Artisanal Dormans a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne
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