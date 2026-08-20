Sorties d’Archives « fugace mémoire », Moulin d’en Haut, Dormans

Informations pratiques

Sorties d’Archives « fugace mémoire » 19 et 20 septembre Moulin d’en Haut Marne

Les organisateurs souhaitent (non obligatoire) une pré-inscription, avec indication d’une personne référente et de la taille du groupe, afin de faciliter l’organisation : courriel à moulin-den-haut@wanadoo.fr ou Tél : 03 26 58 85 46

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

L’association du Cercle Historique et Culturel Dormaniste vous invite à une visite qui s’inscrit dans les grands thèmes annuels proposées par le ministère de la Culture.

Raviver : La visite commence par une présentation du lieu, le Moulin d’en Haut, et son historique, depuis sa construction vers 1800 ; le pourquoi et le comment de son inscription dans le parc du domaine du château de Dormans. Courte visite en extérieur des abords du Moulin.

Puis, visite commentée de l’exposition « Sorties d’archives, fugitive mémoire ».

Il y est abordé le thème de la mémoire collective à entretenir et cultiver dans un siècle où l’immédiateté de l’instant semble souvent l’emporter sur la richesse des racines sur lesquelles est posé notre monde contemporain.

Pour cela, la photo inventée il y a un siècle est l’un des outils incontournable

Le patrimoine est plus que des vestiges du passé ; il est le narrateur de notre mémoire collective.

Moulin d’en Haut 04 rue du Moulin 51700 Dormans Dormans 51700 Marne Grand Est +33 (0)3 26 58 85 46 http://www.moulin-den-haut.com Autrefois, moulin lié au château, cet ensemble original a été réhabilité afin de servir de lieu d’accueil pour des manifestations variées.

On peu voir les restes d’une très rare roue de moulin à augets (l’une des plus grandes de France dans un local fermé) ainsi que tout le réseau du cheminement de l’eau pour l’alimenter.

L’association du Cercle Historique et Culturel Dornaniste s’est donnée comme objectif d’orienter ses activités dans trois directions pour globalement animer le lieu ouvert au public.

1 – Un écomusée des Métiers de Champagne.

Très orienté par la vocation viticole de la région, il présente également de nombreux témoignages de la vie rurale de la région.

2 – D’autres locaux du Moulin sont ouverts à toutes manifestations notamment des salons de peinture et autres expositions qui se tiennent ici régulièrement.

3 – Etre un lieu de collecte de mémoire en recherchant, rassemblant, sauvegardant, publiant des éléments du patrimoine local.

Le Moulin d’en Haut s’inscrit dans la globalité du parc du Château de Dormans dont les 25 ha de parc arboré sont ouverts au public

Avec les deux autres entres d’intérêt majeur que sont le Château historique de la famille de Dormans XIVème et XVIIIème siècles.

Le Mémorial 14-18 des Batailles de Marne ; l’ensemble est propriété communale. En voiture, à partir de la rue du Moulin.

A pied, en vélo, à partir de l’intérieur du parc (parcours fléché)

Accès PMR : Musée au RDC quelques seuils d’une marche ;

Salles d’exposition un à deux étages par escaliers.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, l’association du Cercle Historique et Culturel Dormaniste vous invite à une visite qui s’inscrit dans les grands thèmes annuels proposées par…

©Alain Fazincani