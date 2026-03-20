Au nom de la loi : rencontre avec Johanna Lehr Bibliothèque Marguerite Audoux Paris

C’est dans Paris et sa banlieue, point névralgique de leur persécution, que furent raflés près de 29 000 Juifs pendant l’Occupation. Si elle s’est imposée dans la mémoire collective comme le symbole de la répression antijuive, la rafle du Vél’ d’Hiv a éclipsé une autre forme de violence, plus discrète et quotidienne, qui s’est abattue sur des milliers de Juifs dans la capitale et a abouti à leur déportation : les arrestations individuelles.

C’est alors « au nom de la loi », du règlement ou de l’ordonnance qu’on arrêtait chaque jour ces Juifs à Paris pendant la Seconde Guerre mondiale.

Dans son enquête, Johanna Lehr identifie des lieux de la capitale qui, du 1ᵉʳ au 20ᵉ arrondissement et jusqu’à Drancy, en petite couronne, dessinent la géographie de cette persécution. Grâce à des archives inédites, elle dévoile le rôle d’administrations françaises restées invisibles : le Palais de justice, les prisons, la préfecture de Police, les hôpitaux, les gares… autant d’institutions qui, obéissant à un fonctionnement ordinaire dans un moment extraordinaire, ont pris une part active au processus de destruction des Juifs de France.

Johanna Lehr est historienne et psychologue clinicienne. Son dernier livre, Au nom de la loi, paru chez Gallimard en 2024, a reçu le prix de la Contre-Allée 2025.

Une conférence sur la persécution quotidienne des Juifs à Paris sous l’Occupation, présenté par Johanna Lehr , en collaboration avec le l’association Histoire et Mémoire de Paris Centre

Le samedi 30 mai 2026

de 18h00 à 21h00

gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T21:00:00+02:00

fin : 2026-05-31T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T18:00:00+02:00_2026-05-30T21:00:00+02:00

Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris

+33144785520 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr



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