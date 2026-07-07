Au nom de l’amour Théâtre de Pertuis Pertuis

Informations pratiques

Pertuis

Au nom de l’amour

Mardi 9 mars 2027 de 20h30 à 22h.

167 rue Résini. Théâtre de Pertuis 90 Boulevard Victor Hugo Pertuis Vaucluse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-09 20:30:00

fin : 2027-03-09 22:00:00

Date(s) :

2027-03-09

Un rituel théâtral insolent, drôle et troublant, pour regarder l’amour en face.

Et si aimer, ce n’était pas seulement ressentir, mais rejouer quelque chose de plus ancien que soi ? Quelles traces laisse l’amour sur nos corps, nos choix, nos vies ? Que transmet-on sans le savoir de génération en génération ?

Entre humour, poésie et absurde, Au nom de l’Amour met à nu les mécanismes invisibles de nos relations. Sur scène, les corps déraillent, les mots s’emmêlent et les fantômes s’invitent. Les histoires d’amour dérapent, se répètent, se déforment et parfois se transforment pour s’inventer autrement. Ça joue, ça rit, ça déborde. Une fresque intime et collective qui creuse là où ça tremble, et là où ça danse.



Cie Collectif Animale

Écriture et mise-en-scène Charlotte Adrien

Chorégraphe et co-metteur en scène : Lucien Reynes

Avec Marie-Pierre Nouveau, Satya Dusaugey, Charlotte Adrien, Alban Casterman .

Théâtre de Pertuis 90 Boulevard Victor Hugo Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 73 53 theatredepertuis@mairie-pertuis.fr

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English :

A bold, funny, and unsettling theatrical ritual that looks love straight in the eye.

L’événement Au nom de l’amour Pertuis a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme de Pertuis