AU P’TIT BONHEUR Carré Sam Boulogne-sur-Mer

AU P’TIT BONHEUR Mercredi 18 mars 2026, 20h00 Carré Sam Pas-de-Calais

Plein 12€ – Réduit 10€ – Carte SAM 8€ – Bar & petite restauration sur place – Debout – A partir de 10 ans

Début : 2026-03-18T20:00:00 – 2026-03-18T23:00:00

« J’veux du soleil » est sans nul doute le titre qui a marqué la carrière du groupe, titre devenu un incontournable de la chanson française au début des années 90.

Mais, Au p’tit Bonheur, c’est aussi 30 ans de carrière et 5 albums et des milliers de kilomètres de tournée !

Après quelques années de pause, le groupe revient pour distiller encore et toujours au public ses chansons entraînantes empreintes de bonne humeur et de belle énergie. De quoi faire le plein de bonnes ondes !

. le musée numérique organise un après-midi « Rencontrer l’art » qui mêle art et relaxation le mercredi 18 mars

MUSIQUES ACTUELLES // CHANSON SWING + 1ère partie – Temps fort les Bonnes Ondes