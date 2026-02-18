Tour du port, Quai Gambetta, Boulogne-sur-Mer

Tour du port Jeudi 16 avril, 10h00 Quai Gambetta Pas-de-Calais

Tarifs : 5,50 € / gratuit pour les moins de 12 ans, les guides conférenciers, les étudiants en histoire, histoire de l’art et licence guide conférencier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T10:00:00+02:00 – 2026-04-16T11:30:00+02:00

Fin : 2026-04-16T10:00:00+02:00 – 2026-04-16T11:30:00+02:00

Rdv quai Gambetta, près des statues de Zabelle et Batisse, entre les aubettes

Quai Gambetta 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Partez à la découverte du port, ses installations comme son histoire deux fois millénaire !

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