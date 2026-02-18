Tour du port, Quai Gambetta, Boulogne-sur-Mer
Tour du port, Quai Gambetta, Boulogne-sur-Mer jeudi 16 avril 2026.
Tour du port Jeudi 16 avril, 10h00 Quai Gambetta Pas-de-Calais
Tarifs : 5,50 € / gratuit pour les moins de 12 ans, les guides conférenciers, les étudiants en histoire, histoire de l’art et licence guide conférencier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T10:00:00+02:00 – 2026-04-16T11:30:00+02:00
Fin : 2026-04-16T10:00:00+02:00 – 2026-04-16T11:30:00+02:00
Rdv quai Gambetta, près des statues de Zabelle et Batisse, entre les aubettes
Quai Gambetta 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Partez à la découverte du port, ses installations comme son histoire deux fois millénaire !
boulonnaisautop.com
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