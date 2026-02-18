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Tour du port, Quai Gambetta, Boulogne-sur-Mer

Tour du port, Quai Gambetta, Boulogne-sur-Mer

Tour du port, Quai Gambetta, Boulogne-sur-Mer jeudi 16 avril 2026.

Lieu : Quai Gambetta

Adresse : 62200 Boulogne-sur-Mer

Ville : 62200 Boulogne-sur-Mer

Département : Pas-de-Calais

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Tarif : Tarifs : 5,50 € / gratuit pour les moins de 12 ans, les guides conférenciers, les étudiants en histoire, histoire de l’art et licence guide conférencier

Tour du port Jeudi 16 avril, 10h00 Quai Gambetta Pas-de-Calais

Tarifs : 5,50 € / gratuit pour les moins de 12 ans, les guides conférenciers, les étudiants en histoire, histoire de l’art et licence guide conférencier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T10:00:00+02:00 – 2026-04-16T11:30:00+02:00
Fin : 2026-04-16T10:00:00+02:00 – 2026-04-16T11:30:00+02:00

Rdv quai Gambetta, près des statues de Zabelle et Batisse, entre les aubettes

Quai Gambetta 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Partez à la découverte du port, ses installations comme son histoire deux fois millénaire !

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