Au seuil du Chat Noir Présence d’absinthe en milieu littéraire (1871-1881). Conférence hirsute d’Adoré Floupette Châtellerault samedi 19 septembre 2026.

Châtellerault

Au seuil du Chat Noir Présence d’absinthe en milieu littéraire (1871-1881). Conférence hirsute d’Adoré Floupette

Chatellerault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Les années 1870 à Paris, décennie chahutée et chatoyante pendant laquelle émergent des cercles littéraires et artistiques qui se croiseront ensuite au Cabaret du Chat Noir !

Adoré Floupette, accompagné par Anodine, propose une conférence ludique sur les pas d’un commis-voyageur, infiltré par la Compagnie Nationale de l’Absinthe Terminus dans ce milieu où l’histoire littéraire s’écrit.

Vous rencontrerez des écrivains, Rimbaud, Verlaine, Goudeau, Richepin, Charles Cros, Alphonse Allais, des peintres, Édouard Manet, Monet, Fantin-Latour, sans oublier la présence majeure d’une femme, poète et pianiste, dans ce milieu un brin misogyne : Marie Krysinska.

Conception et Voix : Philippe Bertin

Voix et présence : Agnès Lalle

Montages sonores : François Marnier .

Chatellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 20 30 99 musees.chatellerault@grand-chatellerault.fr

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L’événement Au seuil du Chat Noir Présence d’absinthe en milieu littéraire (1871-1881). Conférence hirsute d’Adoré Floupette Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-16 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne