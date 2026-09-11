Au sommet des Champs-Élysées, Maison du Danemark, Paris

Informations pratiques

Au sommet des Champs-Élysées 19 et 20 septembre Maison du Danemark Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Située au 142 avenue des Champs-Élysées, la Maison du Danemark œuvre depuis son inauguration en 1955 au rapprochement entre la France et le Danemark. Lieu de rencontres, d’expositions et de découvertes, elle fait rayonner depuis plus de 70 ans la culture, le design et les savoir-faire danois au cœur de Paris.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les 19 et 20 septembre 2026, la Maison du Danemark ouvre exceptionnellement son 7e étage au public. Inauguré en 2010 et aménagé par l’architecte danoise Dorte Mandrup, cet espace contemporain offre une perspective privilégiée sur l’une des avenues les plus célèbres du monde.

Cette ouverture exceptionnelle invite les visiteurs à découvrir l’histoire et l’architecture de la Maison du Danemark, avant de contempler les Champs-Élysées sous un angle inédit, entre ciel, ville et patrimoine.

Maison du Danemark 142, avenue des Champs-Élysées 75008 Paris Paris 75008 Paris 8e Arrondissement Paris Île-de-France +33 1 56 59 17 40 https://www.maisondudanemark.dk Située au 142 avenue des Champs-Elysées dans le 8e arrondissement, la Maison du Danemark a été inaugurée en 1955 par le roi Frederik IX et le président de la République René Coty. La Maison a pour mission de promouvoir la culture et l’industrie danoises en France. Métro ligne 2 : Charles de Gaulle – Étoile

Métro ligne 1 : George V

Située au 142 avenue des Champs-Élysées, la Maison du Danemark œuvre depuis son inauguration en 1955 au rapprochement entre la France et le Danemark. Lieu de rencontres, d’expositions et de elle fait…

© Maison du Danemark