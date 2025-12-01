Au théâtre ce soir ! Route du Stade Le Chambon-sur-Lignon

Au théâtre ce soir !

Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Début : 2025-12-21 15:00:00

fin : 2025-12-21

2025-12-21

L’enfant sauvage de Bruno Castan avec les comédien(nes) d’ Ama-Théâtre.

Au profit du Téléthon.

Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 nicole.viallard@wanadoo.fr

English :

L’enfant sauvage by Bruno Castan with Ama-Théâtre actors.

In aid of the Telethon.

