Au théâtre ce soir ! Route du Stade Le Chambon-sur-Lignon

dimanche 21 décembre 2025.
Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
2025-12-21 15:00:00
2025-12-21
2025-12-21
L’enfant sauvage de Bruno Castan avec les comédien(nes) d’ Ama-Théâtre.
Au profit du Téléthon.
Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 nicole.viallard@wanadoo.fr
L’enfant sauvage by Bruno Castan with Ama-Théâtre actors.
In aid of the Telethon.
