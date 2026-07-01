Aubade musicale – Orchestre d’Harmonie du Chemin de Fer du Nord, Gare du Nord, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Gare du Nord · Paris
Informations pratiques
Aubade musicale – Orchestre d’Harmonie du Chemin de Fer du Nord Samedi 19 septembre, 10h30 Gare du Nord Paris
sous la verrière de la Gare du Nord, pas de place ni de limites
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
La musique fait partie du patrimoine culturel de tout un pays. L’orchestre d’Harmonie du Chemin de Fer du Nord de celui de la SNCF. Fortement ancré dans le 10ème, c’est donc tout naturellement que nous offrons ce concert sous cette belle verrière de la Gare du Nord pour égayer l’attente des passagers, tous les ans plus nombreux à s’arrêter et nous écouter. Un vrai régal pour nous et pour tout ce chaleureux public !
Gare du Nord 18 rue de Dunkerque 75010 Paris Paris 75010 Paris Île-de-France
Concert par l’orchestre d’Harmonie du Chemin de Fer du Nord
©ohcf
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