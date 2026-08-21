Aubade musicale place de la République : Wonder Brass sur le balcon du palais du Rhin, Palais du Rhin – siège de la DRAC Grand Est, Strasbourg

Informations pratiques

Aubade musicale place de la République : Wonder Brass sur le balcon du palais du Rhin Dimanche 20 septembre, 15h30 Palais du Rhin – siège de la DRAC Grand Est Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

La direction régionale des affaires culturelles du Grand Est offre une aubade musicale pour tous les publics, en accès libre sur la place de la République.

Depuis le balcon du palais du Rhin, l’ensemble de cuivres Wonder Brass ambiancera ce dimanche des Journées du patrimoine dans la Neustadt.

Palais du Rhin – siège de la DRAC Grand Est 2 place de la République, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est 03 88 15 57 00 http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Grand-Est Édifié de 1883 à 1889 par Hermann Eggert, l’ancien palais impérial allemand s’inscrit au cœur de la Neustadt de Strasbourg, labellisée UNESCO depuis 2017. Classé parmi les monuments historiques propriété de l’État, le Palais du Rhin est « domaine national » depuis 2017. Il est le siège de la Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est (ministère de la Culture) et de la Commission centrale pour la navigation du Rhin. Il abrite également le Service de l’Inventaire du patrimoine culturel (Région). Le parc n’est actuellement pas ouvert au public ; les anciennes écuries sont uniquement visibles depuis les rues du Maréchal Frère et du Maréchal Foch, de l’extérieur. Accès PMR sur demande à l’accueil.

Transports arrêt République, tram B, C, E, F, bus L15, L72, C6.

La direction régionale des affaires culturelles du Grand Est offre une aubade musicale pour tous les publics, en accès libre sur la place de la République.

© DRAC Grand Est / Catherine Mutzenhardt