AUBUSSONNAISE CLASSIC

Aubusson Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-02

L’Aubussonnaise Classic Le retour aux sources !

Notez bien dans vos agendas. Née en 2007, cette épreuve mythique revient pour une édition placée sous le signe de la convivialité et du patrimoine moteur.

Le parcours

Loin de l’image extrême de l’Enduo, l’Aubussonnaise Classic mise sur le plaisir de rouler. Au programme

– 2 boucles de 35 km (accessibles à tous, sans difficulté majeure).

– 2 spéciales variées une prairie à Champagnat (proche de la Naute) et un mix bois/prairie à la Chassagne (Aubusson).

Le petit plus Le sens de circulation sera probablement inversé entre le samedi et le dimanche !

Trois catégories pour tous les profils

Championnat de France d’Enduro à l’Ancienne Un véritable voyage dans le temps avec des machines de collection restaurées.

Trophée de France Féminin La mise à l’honneur du pilotage au féminin.

Catégorie Family Ouverte .

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement AUBUSSONNAISE CLASSIC Aubusson a été mis à jour le 2026-02-20 par OT Aubusson-Felletin