Bruère-Allichamps

Audio-naturaliste en herbe

Noirlac Bruère-Allichamps Cher

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-06-21 10:30:00

fin : 2026-06-21 12:30:00

Date(s) :

2026-06-21

Un atelier en extérieur pour découvrir le paysage sonore du bocage et s’initier à la technique de la prise de sons dans la nature. Vous n’en croirez pas vos oreilles !

Nombreux sont les artistes en résidence à Noirlac qui utilisent les sons de la nature dans leurs créations. Mais faut-il encore pour cela effectuer au préalable des captations de qualité sur le terrain ! Venez découvrir et vous initier à la technique de la prise de sons dans la nature. Ouvrez grands vos oreilles pour repérer le moindre chant d’oiseau ou bruissement de feuilles autour de vous, tentez de les capter avec un enregistreur et écoutez le résultat directement au casque ! 8 .

Noirlac Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 17 16 resa@noirlac.fr

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English :

An outdoor workshop to discover the soundscape of the bocage and learn how to record sounds in nature. You won’t believe your ears!

L’événement Audio-naturaliste en herbe Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-04-17 par BERRY