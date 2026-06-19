Audition classes de piano Cité éducative et artistique Tonnerre
Audition classes de piano Cité éducative et artistique Tonnerre vendredi 19 juin 2026.
Tonnerre
Audition classes de piano
Cité éducative et artistique 6 Rue du Professeur Abel Minard Tonnerre Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Participation des élèves des classes de piano du conservatoire musique et danse du Tonnerrois.
Entrée gratuite ouvert à tous dans la limite des places disponibles. .
Cité éducative et artistique 6 Rue du Professeur Abel Minard Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 54 45 26 coordination-cea@ccltb.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Audition classes de piano
L’événement Audition classes de piano Tonnerre a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
À voir aussi à Tonnerre (Yonne)
- 1492, un voyage musical Festival La Reverdie 2026 Eglise Notre-Dame Tonnerre 20 juin 2026
- Concert 1492, un voyage musical au temps des caravelles Eglise Notre Dame Tonnerre 20 juin 2026
- Portes ouvertes cité éducative et artistique du Tonnerrois Conservatoire de Tonnerre Tonnerre 24 juin 2026
- Portes ouvertes de la Cité éducative et artistique du Tonnerrois Cité Educative et Artistique du Tonnerrois Tonnerre 24 juin 2026
- Audition classe de percussions Cité éducative et artistique du Tonnerrois Tonnerre 25 juin 2026