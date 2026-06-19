Audition classes de piano Cité éducative et artistique Tonnerre

Tonnerre

Audition classes de piano

Cité éducative et artistique 6 Rue du Professeur Abel Minard Tonnerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Participation des élèves des classes de piano du conservatoire musique et danse du Tonnerrois.

Entrée gratuite ouvert à tous dans la limite des places disponibles. .

Cité éducative et artistique 6 Rue du Professeur Abel Minard Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 54 45 26 coordination-cea@ccltb.fr

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English : Audition classes de piano

L’événement Audition classes de piano Tonnerre a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois