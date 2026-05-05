Audition de clarinettes à Vendôme, Cour du Cloître, Vendôme

Audition de clarinettes à Vendôme Mercredi 24 juin, 00h00 Cour du Cloître Loir-et-Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-24T00:00:00+02:00 – 2026-06-24T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-24T00:00:00+02:00 – 2026-06-24T23:59:00+02:00

Moment musical à Vendôme ! Audition de clarinettes à Vendôme. Venez écouter les performances des élèves de la classe de clarinette à Vendôme.

Cour du Cloître 5 Rue de l’Abbaye, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 89 44 70 »}]

Moment musical à Vendôme ! Audition de clarinettes à Vendôme. Venez écouter les performances des élèves de la classe de clarinette à Vendôme. Concert