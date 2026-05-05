Audition de la classe de guitares à Vendôme, Salle Capitulaire, Vendôme

Audition de la classe de guitares à Vendôme Jeudi 18 juin, 00h00 Salle Capitulaire Loir-et-Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-18T00:00:00+02:00 – 2026-06-18T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-18T00:00:00+02:00 – 2026-06-18T23:59:00+02:00

Venez écouter ces jeunes talents ! Audition de la classe de guitares à Vendôme. Venez découvrir les performances des élèves de la classe de guitare.

Salle Capitulaire 5 Rue de l’Abbaye, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 89 44 70 »}]

Venez écouter ces jeunes talents ! Audition de la classe de guitares à Vendôme. Venez découvrir les performances des élèves de la classe de guitare. Concert