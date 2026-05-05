Audition de la classe de violons à Vendôme, Ecole de musique : Salle BernsteinJardin du Cloître, Vendôme
Audition de la classe de violons à Vendôme, Ecole de musique : Salle BernsteinJardin du Cloître, Vendôme jeudi 2 juillet 2026.
Audition de la classe de violons à Vendôme Jeudi 2 juillet, 00h00 Ecole de musique : Salle BernsteinJardin du Cloître Loir-et-Cher
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-02T00:00:00+02:00 – 2026-07-02T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-02T00:00:00+02:00 – 2026-07-02T23:59:00+02:00
Venez écouter ces jeunes talents ! Audition de la classe de violons à Vendôme. Venez découvrir les performances des élèves de la classe de violon à Vendôme.
Ecole de musique : Salle BernsteinJardin du Cloître 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 89 44 70 »}]
Venez écouter ces jeunes talents ! Audition de la classe de violons à Vendôme. Venez découvrir les performances des élèves de la classe de violon à Vendôme. Concert
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