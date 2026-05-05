Audition de la classe de violons à Vendôme, Ecole de musique : Salle BernsteinJardin du Cloître, Vendôme

Audition de la classe de violons à Vendôme Jeudi 2 juillet, 00h00 Ecole de musique : Salle BernsteinJardin du Cloître Loir-et-Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-02T00:00:00+02:00 – 2026-07-02T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-02T00:00:00+02:00 – 2026-07-02T23:59:00+02:00

Venez écouter ces jeunes talents ! Audition de la classe de violons à Vendôme. Venez découvrir les performances des élèves de la classe de violon à Vendôme.

Ecole de musique : Salle BernsteinJardin du Cloître 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 89 44 70 »}]

Venez écouter ces jeunes talents ! Audition de la classe de violons à Vendôme. Venez découvrir les performances des élèves de la classe de violon à Vendôme. Concert