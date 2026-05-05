Exposition « Monique Tello – Où est le chat ? » à Vendôme 3 juillet – 31 août Manège RochambeauQuartier Rochambeau Loir-et-Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T15:00:00+02:00 – 2026-07-03T19:00:00+02:00

Fin : 2026-08-31T15:00:00+02:00 – 2026-08-31T19:00:00+02:00

Territoires Vendômois organise depuis 1998 des expositions d’art contemporain. Depuis 2023, la collectivité investit le manège Rochambeau et poursuivra cette dynamique en 2026. Exposition « Monique Tello » à Vendôme. Née le 4 janvier 1958 à Oran, Monique Tello est peintre et graveuse. Installée à Poitiers, elle développe une œuvre marquée par la liberté du geste, la fluidité du trait et un dialogue entre méthode et hasard, empreint de poésie. Formée aux influences de Support/Surface, de l’Action painting et de l’écriture automatique, elle s’en distingue par la subtilité de ses teintes et ses compositions en strates. Présentée depuis 2009 à la galerie Univer à Paris, elle a également pratiqué la gravure à l’atelier Pasnic. Son travail est exposé en France et à l’international et figure dans plusieurs publications et livres d’artiste. Vernissage le vendredi 3 juillet 2026.

Manège RochambeauQuartier Rochambeau 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 89 44 06 »}]

Territoires Vendômois organise depuis 1998 des expositions d’art contemporain. Depuis 2023, la collectivité investit le manège Rochambeau et poursuivra cette dynamique en 2026. Exposition « Monique Tel Exposition