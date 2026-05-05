Concert de fin d’année de l’école de musique à Vendôme, Le Minotaure, Vendôme

Concert de fin d’année de l’école de musique à Vendôme Mercredi 1 juillet, 00h00 Le Minotaure Loir-et-Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-01T00:00:00+02:00 – 2026-07-01T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-01T00:00:00+02:00 – 2026-07-01T23:59:00+02:00

Moment musical au Minotaure. Concert de fin d’année de l’école de musique à Vendôme. Venez partager un moment musical unique avec les élèves, fiers de vous présenter le fruit de leur travail de l’année.

Le Minotaure 8 Rue César de Vendôme, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 89 44 70 »}]

Moment musical au Minotaure. Concert de fin d’année de l’école de musique à Vendôme. Venez partager un moment musical unique avec les élèves, fiers de vous présenter le fruit de leur travail de l’anné Concert