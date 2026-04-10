Vendôme

Concert de fin d’année de l’école de musique à Vendôme

Rue César de Vendôme Vendôme Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-01 18:30:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Moment musical au Minotaure.

Concert de fin d’année de l’école de musique à Vendôme. Venez partager un moment musical unique avec les élèves, fiers de vous présenter le fruit de leur travail de l’année. .

Rue César de Vendôme Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 89 44 70

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English :

Musical moment at the Minotaure.

L’événement Concert de fin d’année de l’école de musique à Vendôme Vendôme a été mis à jour le 2026-04-10 par OT de Vendome Territoires Vendomois