Concert de fin d’année de l’école de musique à Vendôme Vendôme
Concert de fin d’année de l’école de musique à Vendôme Vendôme mercredi 1 juillet 2026.
Vendôme
Concert de fin d’année de l’école de musique à Vendôme
Rue César de Vendôme Vendôme Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-01 18:30:00
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
Moment musical au Minotaure.
Concert de fin d’année de l’école de musique à Vendôme. Venez partager un moment musical unique avec les élèves, fiers de vous présenter le fruit de leur travail de l’année. .
Rue César de Vendôme Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 89 44 70
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English :
Musical moment at the Minotaure.
L’événement Concert de fin d’année de l’école de musique à Vendôme Vendôme a été mis à jour le 2026-04-10 par OT de Vendome Territoires Vendomois
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