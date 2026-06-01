Bâtir la Paix De l’ombre à la lumière Vendôme Vendôme dimanche 28 juin 2026.

Vendôme

Bâtir la Paix De l’ombre à la lumière Vendôme

1 Place de la Madeleine Vendôme Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-28 18:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

L’Ensemble vocal Les Saisons, accompagné de choristes du Vendômois, vous invite à un concert exceptionnel autour du thème Bâtir la Paix De l’ombre à la lumière .

Bâtir la Paix De l’ombre à la lumière Vendôme. Au programme, des œuvres de Mozart, Donizetti, Vivaldi, Poulenc et Frontier, interprétées par l’Ensemble vocal Les Saisons, le Quatuor Pasdeloup, la soprano Angéline Le Ray et le pianiste François Bettencourt, sous la direction de Gilles André. .

1 Place de la Madeleine Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 25 13 25 57

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English :

The Ensemble vocal Les Saisons, accompanied by choristers from the Vendôme region, invites you to an exceptional concert on the theme of Bâtir la Paix? From shadow to light .

L’événement Bâtir la Paix De l’ombre à la lumière Vendôme Vendôme a été mis à jour le 2026-06-05 par OT de Vendome Territoires Vendomois