Pool party à Vendôme Vendôme
Pool party à Vendôme Vendôme mercredi 1 juillet 2026.
Vendôme
Pool party à Vendôme
Rue Geoffroy Martel Vendôme Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-01 20:00:00
fin : 2026-07-01 22:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Venez passer un moment ludique dans votre centre aquatique !
Pool party à Vendôme. Jeux, baignade, musique… Réservé aux 14-25 ans. Dans la limite des places disponibles. Bermudas non autorisés. .
Rue Geoffroy Martel Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 89 19 00 centreaquatique-accueil.vendome@catv41.fr
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English :
Experience the magic of Christmas at the Vendôme swimming pool!
L’événement Pool party à Vendôme Vendôme a été mis à jour le 2026-06-05 par OT de Vendome Territoires Vendomois
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