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Pool party à Vendôme Vendôme

Pool party à Vendôme Vendôme

Pool party à Vendôme Vendôme mercredi 1 juillet 2026.

Adresse : Rue Geoffroy Martel

Ville : 41100 Vendôme

Département : Loir-et-Cher

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit

Vendôme

Pool party à Vendôme

Rue Geoffroy Martel Vendôme Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-01 20:00:00
fin : 2026-07-01 22:00:00

Date(s) :
2026-07-01

Venez passer un moment ludique dans votre centre aquatique !
Pool party à Vendôme. Jeux, baignade, musique… Réservé aux 14-25 ans. Dans la limite des places disponibles. Bermudas non autorisés.   .

Rue Geoffroy Martel Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 89 19 00  centreaquatique-accueil.vendome@catv41.fr

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English :

Experience the magic of Christmas at the Vendôme swimming pool!

L’événement Pool party à Vendôme Vendôme a été mis à jour le 2026-06-05 par OT de Vendome Territoires Vendomois

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