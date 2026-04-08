Vendôme

Exposition Monique Tello Où est le chat ? à Vendôme

Quartier Rochambeau Vendôme Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-03 15:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Territoires Vendômois organise depuis 1998 des expositions d’art contemporain. Depuis 2023, la collectivité investit le manège Rochambeau et poursuivra cette dynamique en 2026.

Exposition Monique Tello à Vendôme. Née le 4 janvier 1958 à Oran, Monique Tello est peintre et graveuse. Installée à Poitiers, elle développe une œuvre marquée par la liberté du geste, la fluidité du trait et un dialogue entre méthode et hasard, empreint de poésie. Formée aux influences de Support/Surface, de l’Action painting et de l’écriture automatique, elle s’en distingue par la subtilité de ses teintes et ses compositions en strates. Présentée depuis 2009 à la galerie Univer à Paris, elle a également pratiqué la gravure à l’atelier Pasnic. Son travail est exposé en France et à l’international et figure dans plusieurs publications et livres d’artiste. Vernissage le vendredi 3 juillet 2026. .

Quartier Rochambeau Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 89 44 06 lucie.corre@catv41.fr

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English :

Territoires Vendômois has been organizing contemporary art exhibitions since 1998. Since 2023, the community has been investing in the Rochambeau riding school, and will continue to do so in 2026.

L’événement Exposition Monique Tello Où est le chat ? à Vendôme Vendôme a été mis à jour le 2026-04-08 par OT de Vendome Territoires Vendomois