Audition des classes de cuivres à Vendôme, Parc RonsardParc Ronsard, Vendôme

Audition des classes de cuivres à Vendôme Vendredi 26 juin, 00h00 Parc RonsardParc Ronsard Loir-et-Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T00:00:00+02:00 – 2026-06-26T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-26T00:00:00+02:00 – 2026-06-26T23:59:00+02:00

Venez écouter ces jeunes talents ! Audition des classes de cuivres à Vendôme. Venez écouter les élèves des classes de cuivres lors de leur audition à Vendôme

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Venez écouter ces jeunes talents ! Audition des classes de cuivres à Vendôme. Venez écouter les élèves des classes de cuivres lors de leur audition à Vendôme Concert