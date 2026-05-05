Audition des classes de cuivres à Vendôme, Parc RonsardParc Ronsard, Vendôme
Audition des classes de cuivres à Vendôme, Parc RonsardParc Ronsard, Vendôme vendredi 26 juin 2026.
Audition des classes de cuivres à Vendôme Vendredi 26 juin, 00h00 Parc RonsardParc Ronsard Loir-et-Cher
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T00:00:00+02:00 – 2026-06-26T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-26T00:00:00+02:00 – 2026-06-26T23:59:00+02:00
Venez écouter ces jeunes talents ! Audition des classes de cuivres à Vendôme. Venez écouter les élèves des classes de cuivres lors de leur audition à Vendôme
Parc RonsardParc Ronsard 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 89 44 70 »}]
Venez écouter ces jeunes talents ! Audition des classes de cuivres à Vendôme. Venez écouter les élèves des classes de cuivres lors de leur audition à Vendôme Concert
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