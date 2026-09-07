Audition d’orgue de l’église Notre-Dame-des-Ardents, Abbatiale Notre-Dame-des-Ardents, Lagny-sur-Marne
dimanche 20 septembre 2026 · Abbatiale Notre-Dame-des-Ardents · Lagny-sur-Marne
Informations pratiques
Audition d’orgue de l’église Notre-Dame-des-Ardents Dimanche 20 septembre, 18h00 Abbatiale Notre-Dame-des-Ardents Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Venez assister à une audition d’orgue à l’église Notre-Dame-des-Ardents par l’association Musique et Orgue de Lagny-sur-Marne.
Abbatiale Notre-Dame-des-Ardents 1 Rue du Docteur Naudier, 77400 Lagny-sur-Marne, France Lagny-sur-Marne 77400 Seine-et-Marne Île-de-France 0172846954 https://www.lagny-sur-marne.fr/municipalite/votre-ville/histoire-et-patrimoine L’abbaye, créée par Saint Fursy, à plusieurs fois été démolie puis reconstruite et l’édifice actuel date du XIIIe siècle. Il n’est que le chœur de l’église en projet, et le clocher, sorte de parent pauvre, n’a été construit qu’en 1750. Les vitraux anciens et les vitraux modernes imaginés dans les années 1950 donnent toute leur magie à ce lieu. L’église Notre-Dame-des- Ardents tire par ailleurs son nom d’une maladie due à la malnutrition et véhiculée par l’ergot de seigle.
Concert
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