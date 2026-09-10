Exposition de René Barba, Espace Charles Vanel, Lagny-sur-Marne

Informations pratiques

Exposition de René Barba 19 et 20 septembre Espace Charles Vanel Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

« Dans un monde imaginaire où l’humain et la nature ne font qu’un, mes sculptures deviennent des êtres hybrides. » René Barba

Espace Charles Vanel 22 Boulevard du Maréchal Galliéni, 77400 Lagny-sur-Marne, France Lagny-sur-Marne 77400 Seine-et-Marne Île-de-France 0164124750 https://www.lagny-sur-marne.fr/loisirs/culture/espace-charles-vanel L’espace Charles Vanel, théâtre municipal de Lagny-sur-Marne et, à ce jour, la plus grande salle de spectacles de nord Seine-et-Marne. Que vous aimiez la danse, la musique, le théâtre, les spectacles pour les plus jeunes, l’humour, il y en a pour tous les goûts ! • Par la route : Autoroute A4 / A104 / RD 934. • Par le train : Depuis Paris Est ligne P Direction Meaux arrêt Lagny-Thorigny. • Par le RER : Ligne A direction Marne-la-Vallée. • Par le bus : Arrêt Torcy, prendre le bus 2225 arrêt Foch / Paix Notre Dame ou le bus 2229 arrêt Verdun Arrêt Bussy-Saint-Georges, prendre le bus 2226 arrêt Foch / Paix Notre Dame, Arrêt Val d’Europe, prendre le bus 2220 arrêt Gallieni, Arrêt Marne-la-Vallée, prendre le bus 2223 arrêt Gallieni.

Exposition de l’artiste René Barba

©René Barba