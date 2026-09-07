Inauguration de « Floraison » par René Barba, 14 bd du Général de Gaulle, Lagny-sur-Marne

samedi 19 septembre 2026 · 14 bd du Général de Gaulle · Lagny-sur-Marne

Informations pratiques

Inauguration de « Floraison » par René Barba Samedi 19 septembre, 11h00 14 bd du Général de Gaulle Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Inauguration de la sculpture « Floraison » réalisée par l’artiste René Barba dans le cadre du Parcours Urbain Artistique.

14 bd du Général de Gaulle 14 bd du Général de Gaulle, 77400 Lagny-sur-Marne Lagny-sur-Marne 77400 Seine-et-Marne Île-de-France

Inauguration de la sculpture « Floraison » de René Barba