AGENDA · Lagny-sur-Marne
Inauguration de « Floraison » par René Barba, 14 bd du Général de Gaulle, Lagny-sur-Marne
samedi 19 septembre 2026 · 14 bd du Général de Gaulle · Lagny-sur-Marne
Informations pratiques
Inauguration de « Floraison » par René Barba Samedi 19 septembre, 11h00 14 bd du Général de Gaulle Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Inauguration de la sculpture « Floraison » réalisée par l’artiste René Barba dans le cadre du Parcours Urbain Artistique.
14 bd du Général de Gaulle 14 bd du Général de Gaulle, 77400 Lagny-sur-Marne Lagny-sur-Marne 77400 Seine-et-Marne Île-de-France
Inauguration de la sculpture « Floraison » de René Barba
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