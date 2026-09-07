Restauration de livres anciens, Médiathèque intercommunale Gérard-Billy, Lagny-sur-Marne

Informations pratiques

Restauration de livres anciens Vendredi 18 septembre, 14h00 Médiathèque intercommunale Gérard-Billy Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles et le temps que vous voulez

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Connaissez-vous le Centre Technique de la BnF ? Situé à Bussy-Saint-Georges, il comporte des ateliers de restauration dont une des missions est de consolider, de maintenir ou de restaurer les collections de livres et de documents graphiques de la BnF (collections du site de Tolbiac, Bibliothèque de Richelieu, Bibliothèque de l’Arsenal et Bibliothèque musée de l’Opéra Garnier). À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les restauratrices de livres anciens se déplacent à la médiathèque pour une démonstration de reliure et de couture. Amateurs ou curieux, ne manquez pas la venue de ces professionnelles du livre ancien.

Par le centre technique de la BnF

Médiathèque intercommunale Gérard-Billy 10 allée Vieille et Gentil 77400 Lagny-sur-Marne Lagny-sur-Marne 77400 Seine-et-Marne Île-de-France

Démonstration de reliure

© Médiathèque Gérard-Billy Lagny-sur-Marne