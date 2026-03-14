Audition d’Orgue

Abbatiale St-Robert La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 11:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Dans le cadre du 60ème Festival de Musique de La Chaise-Dieu, une audition d’orgue est proposée en accès libre le 29 août à 11h à l’église abbatiale

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Abbatiale St-Robert La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 01 16 lachaisedieu-tourisme@lepuyenvelay.fr

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English :

As part of the 60th Festival de Musique de La Chaise-Dieu, an organ audition is offered free of charge on August 29 at 11am in the abbey church

L’événement Audition d’Orgue La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay