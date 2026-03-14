Audition d’Orgue La Chaise-Dieu
Audition d’Orgue La Chaise-Dieu samedi 29 août 2026.
Audition d’Orgue
Abbatiale St-Robert La Chaise-Dieu Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 11:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Dans le cadre du 60ème Festival de Musique de La Chaise-Dieu, une audition d’orgue est proposée en accès libre le 29 août à 11h à l’église abbatiale
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Abbatiale St-Robert La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 01 16 lachaisedieu-tourisme@lepuyenvelay.fr
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English :
As part of the 60th Festival de Musique de La Chaise-Dieu, an organ audition is offered free of charge on August 29 at 11am in the abbey church
L’événement Audition d’Orgue La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay