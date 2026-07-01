Audition d’orgue par Bernard Broudet, Église Saint-Baudile, Nîmes

Informations pratiques

Audition d’orgue par Bernard Broudet Samedi 19 septembre, 18h00 Église Saint-Baudile Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Après avoir découvert l’orgue au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, Bernard Broudet s’est pris de passion pour cet instrument.

Il fera résonner l’orgue de Vincent Cavaillé-Coll, construit en 1877.

Église Saint-Baudile Place Gabriel Péri, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie Cette église dédiée à Saint-Baudile, martyr et patron de la ville de Nîmes, illustre parfaitement l’architecture néo-gothique du XIXe siècle.

Elle possède notamment deux clochers en façade surmontés de hautes flèches qui atteignent 70 mètres. À l’intérieur, la hauteur sous voûtes est de 20 mètres. En forme de croix latine, d’une longueur totale de 65 mètres pour 30 mètres de largeur au niveau du transept, c’est la plus grande église de Nîmes avec une capacité d’accueil de 3 000 personnes.

Après avoir découvert l’orgue au conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, Bernard Broudet s’est pris de passion pour cet instrument. Il fait résonner l’orgue de Vincent en…

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