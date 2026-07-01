Augustoritum : sur les pas de la ville antique, Bfm centre-ville – Accueil, Limoges

Informations pratiques

Augustoritum : sur les pas de la ville antique 23 juillet – 20 août, certains jeudis Bfm centre-ville – Accueil Haute-Vienne

6 € / 4 € (tarif réduit)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-23T14:30:00+02:00 – 2026-07-23T16:30:00+02:00

Fin : 2026-08-20T14:30:00+02:00 – 2026-08-20T16:30:00+02:00

LIMOGES ANTIQUE

Depuis les gravures de Jean-Claude Golvin jusqu’aux maquettes du musée des Beaux-Arts en passant par la mosaïque conservée à la Bfm, décelez les traces de la présence gallo-romaine à travers la ville.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :

12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com

UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.

Bfm centre-ville – Accueil 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}] [{« link »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}, {« link »: « https://sortir.limoges.fr/agenda?keys=%23Villedartetdhistoire »}]

Partez sur les traces d’Augustoritum et explorez la ville à la recherche des témoignages de la période antique. #Villedartetdhistoire #unetealimoges

© Laurent Lagarde Ville de Limoges